На сколько подорожали цены на продукты, товары и услуги в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Индекс потребительских цен в июле текущего года по сравнению с декабрем 2021 года составил 111,7 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на продовольственные товары повысились на 16,9 %, непродовольственные товары – на 10 %, платные услуги для населения – на 6,2 %. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в июле 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 18,5 %», - сообщается в публикации Бюро национальной статистики РК по показателям социально-экономического развития за июль 2022 года.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в Казахстане ускорилась с 19,2 % до 19,7 %, непродовольственная – с 13,2 % до 14,2 %. А реальные денежные доходы населения снизились на 2 %.

По предварительным данным Бюро, объем валового внутреннего продукта за первое полугодие составил в текущих ценах 39,6 трлн тенге. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП увеличился на 3,4 %. В структуре ВВП доля производства товаров составила 40,9 %, услуг – 50,3 %.