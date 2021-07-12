На сколько Казахстан обеспечен стройматериалами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил степень обеспеченности страны строительными материалами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время казахстанские производители обеспечивают потребность внутреннего рынка в базовых строительных материалах - бетоне, цементе, стеновых материалах. Действующая проектная мощность производства арматуры отечественных заводов составляет 1,9 млн. тонн, ежегодная внутренняя потребность составляет 1,2 млн. тонн. Однако из-за дефицита лома фактически заводы обеспечивают внутренний рынок только на 60%», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Как дополнительно сообщили в пресс-службе ведомства, для полной загрузки предприятий ломом принимаются следующие меры:

- установлен запрет на вывоз лома с территории Казахстана автомобильным транспортом;

- вывоз лома железнодорожным транспортом с РК осуществляется только теми предприятиями, у которых имеются подтверждающие документы о поставке лома отечественным переработчикам на равнозначный объем (по принципу один к одному, то есть, сколько поставил отечественным заводам, столько вывозят на экспорт);

- в рамках установленных правил ЕАЭС прорабатывается нормативно правовой акт по установлению запрета на вывоз арматуры в третьи страны (Узбекистан, Таджикистан, КНР).

«Что касается производства кирпича, то в стране действуют 1 крупное предприятие, 11 средних и 276 малых предприятий по производству кирпича. На сегодняшний день, обеспеченность внутреннего рынка отечественными заводами составляет 62%. При этом, предприятия нарастили объем производства более чем в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года», - отметил вице-министр.

«Вместе с тем, с начала года наблюдается увеличение импорта кирпичей, это связано с резким увеличением объемов потребления на внутреннем рынке. Для увеличения доли отечественного производства, планируется до конца 2022 года построить 14 заводов мощностью производства 440 млн. штук в год», - заключил К. Ускенбаев.