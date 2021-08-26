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    На складе в Жамбылской области хранятся преимущественно инженерные боеприпасы - Минобороны РК

    26 Августа 2021, 22:28

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На складе воинской части в Жамбылской области, где сегодня около 19:00 произошло возгорание на одном из складов, продолжается ликвидация пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

    На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

    Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.

    На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства», - говорится в сообщении министерства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Происшествия Армия Видео Пожар Взрывы в Жамбылской области
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