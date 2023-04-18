На шесть лет осудили двух браконьеров за вылов краснокнижного туркестанского усача

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На шесть лет осудили двух браконьеров за вылов 50 тушек туркестанского усача, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 5 апреля по 30 мая на территории Туркестанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», направленное на профилактику и противодействие правонарушений в сфере незаконного оборота, а также добычи рыбы и рыбных ресурсов.

В период ОПМ созданными мобильными группами из числа полицейских и представителей природоохраны проводятся рейдовые мероприятия, в том числе на территории Шардаринского водохранилища, по берегам рек Сырдарья и Арысь на предмет пресечения фактов браконьерства.

В прошлом году при проведении рейдов в рамках ОПМ «Нерест» полицейскими Отырарского РОП был выявлен факт незаконной добычи рыбы на реке Арысь. Стражи порядка обнаружили у двух браконьеров лодку, электроудочку и около 150 штук незаконно выловленной рыбы. Из них около 50 штук туркестанского усача, занесенного в Красную книгу РК. Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», а собранные материалы направили в суд. В результате, постановлением суда двум местным жителям назначили по 6 лет лишения свободы.



