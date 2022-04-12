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    На шесть лет лишились свободы за взятку сотрудники инспекции транспортного контроля в СКО

    12 Апреля 2022, 15:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор двум сотрудникам инспекции транспортного контроля по уголовной статье за получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы суда, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Суд установил, что в апреле прошлого года главные специалисты отдела контроля на автомобильном транспорте находились на суточной смене передвижного пункта транспортного контроля на автодороге «Петропавловск-Мамлютка». Они остановили Камаз, принадлежащий одной из местных компаний, и потребовали взятку в размере 100 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств предприятия и оказание общего покровительства.

    «Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Подсудимые, не оспаривая обвинение, вину признали полностью и чистосердечно раскаялись в содеянном. Суд признал это смягчающим обстоятельством. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицами, нарушившими принятую ими присягу», - добавили в пресс-службе суда.

    Приговором суда оба сотрудника инспекции осуждены на лишение свободы сроком на 6 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    В феврале прошлого года сотрудника инспекции транспортного контроля осудили за получение взятка в 1,5 млн тенге от иностранного перевозчика.

    В марте в Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя отдела инспекции транспортного контроля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Суды Регионы Общество
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