На шахте «Казахстанская» погиб один шахтер, ведутся поиски четверых - уточненная информация

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По уточненной информации, из угольной шахты «Казахстанская», где сегодня произошел пожар, на поверхность было поднято тело одного шахтера, а не двух, как сообщалось ранее. По информации акимата Карагандинской области, в шахте «Казахстанская», где произошел пожар, сейчас продолжают поиски четырех горняков. Ранее указывалось, что ищут только трех человек. О текущей ситуации на шахте сообщил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов, передает МИА «Казинформ».

«По ситуации по шахте «Казахстанская», в настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиски наших шахтеров. В настоящее время работает 12 отделений ВАСС. Тело одного погибшего обнаружено и поднято на поверхность. Мы не теряем надежды и обязательно продолжим поиски шахтеров. Мы просим всех держаться и надеяться. В настоящий момент все силы угольного департамента сконцентрированы на спасении наших шахтеров. Мы выражаем глубокие соболезнования семье шахтера и окажем всестороннюю поддержку», - сказал Виктор Гафиулов.

Сегодня, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. Поиски пятерых продолжались.

В 17:50 вечера поступило сообщение, что на месте пожара найдены тела двух погибших горняков и поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

Как позже проинформировали в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

На данный момент на поверхность из шахты было поднято тело одного шахтера, ведутся поиски четверых.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.