Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    На шахте «Казахстанская» погиб один шахтер, ведутся поиски четверых - уточненная информация

    17 Августа 2023, 21:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По уточненной информации, из угольной шахты «Казахстанская», где сегодня произошел пожар, на поверхность было поднято тело одного шахтера, а не двух, как сообщалось ранее. По информации акимата Карагандинской области, в шахте «Казахстанская», где произошел пожар, сейчас продолжают поиски четырех горняков. Ранее указывалось, что ищут только трех человек. О текущей ситуации на шахте сообщил исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов, передает МИА «Казинформ».

    «По ситуации по шахте «Казахстанская», в настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиски наших шахтеров. В настоящее время работает 12 отделений ВАСС. Тело одного погибшего обнаружено и поднято на поверхность. Мы не теряем надежды и обязательно продолжим поиски шахтеров. Мы просим всех держаться и надеяться. В настоящий момент все силы угольного департамента сконцентрированы на спасении наших шахтеров. Мы выражаем глубокие соболезнования семье шахтера и окажем всестороннюю поддержку», - сказал Виктор Гафиулов.

    Сегодня, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. Поиски пятерых продолжались.

    В 17:50 вечера поступило сообщение, что на месте пожара найдены тела двух погибших горняков и поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

    Как позже проинформировали в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

    На данный момент на поверхность из шахты было поднято тело одного шахтера, ведутся поиски четверых.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

    В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Происшествия Видео ЧП на шахте
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли при пожаре в Астане
    Крупный пожар в Алматы: огонь с банного комплекса едва не перекинулся на дома
    Президент РК освободил от должностей Зульфию Сулейменову и еще трех министров
    Смертельное отравление детей в Караганде: отмечается улучшение состояния пострадавших
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области