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    На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой три балла

    30 Ноября 2022, 11:53

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 3 балла зарегистрировано в среду на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, подземные толчки зафиксированы в 12:34 по местному времени в уезде Пишань округа Хотан. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

    В заявлении также указывается, что первые подземные толчки в округе Хотан магнитудой три балла были зафиксированы в этот же день в 04:40 по местному времени.

    Информации о пострадавших и разрушениях в городском округе Хотан, население которого составляет более 2,5 млн человек, пока не поступало.

    Фото: esri-cis.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Происшествия Китай Мировые новости Землетрясение
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