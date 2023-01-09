На северо-востоке Египта выпал снег

КАИР. КАЗИНФОРМ - В некоторых районах провинции Шаркия, расположенной на северо-востоке Египта, в ночь с воскресенья на понедельник выпал снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации местной газеты Ad Dustour, некоторое время назад дороги и крыши зданий в населенных пунктах Шаркии покрылись небольшим слоем мокрого снега. Газета публикует фотографии жителей города 10-го Рамадана, в котором почти все улицы и площади были на время «занесены» снегом, а шоссе покрылись ледяной коркой.

Власти Каира ввели чрезвычайный режим в дорожных и коммунальных службах города после прошедших проливных дождей. По распоряжению губернатора Халеда Абдель Аля, все сотрудники системы ЖКХ круглосуточно находятся на своих рабочих местах, налажена непрерывная координация с метеорологическим управлением, на дежурство вышли аварийные бригады. Многие улицы Каира перекрыты из-за скопления воды, временно закрыты тоннели, ограничено движение транспорта по мостам через реку Нил.

Эти меры приняли после резкого снижения температуры воздуха в центральной и северной частях Египта и наступления мощного грозового фронта с побережья Средиземного моря. Температура в ночные часы снижается как минимум на 10 градусов, что особенно тревожно при отсутствии центрального отопления в подавляющем большинстве жилых домов как в Каире, так и в городах египетских провинций.

По прогнозам синоптиков, холодная и дождливая для страны погода продержится еще несколько дней.

Фото: azertag.az









