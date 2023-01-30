На севере страны сохранится морозная погода в ближайшие три дня - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану с 31января по 2 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Северная половина республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления, в связи с чем сохранится морозная погода преимущественно без осадков. Погоду южной половины страны будет определять Южный циклон, с которым пройдут осадки, 2 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха до 5-12 тепла.



