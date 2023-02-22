На севере США бушует сильный шторм, ожидается рекордный снегопад

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - Сильная метель, смещаясь на Северные равнины и Средний Запад США, может вызвать метели, сильные холода и рекордные снегопады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Штормовые предупреждения объявлены в 23 штатах США из-за метели и сильного ветра, передает CBS News.

По данным Национальной метеорологической службы, со вторника по четверг в некоторых районах ожидается до двух футов (61 см) снега. Скорость ветра увеличится до 60 миль (97 км) в час.

Отмечается, что движение автотранспорта будет затруднено из-за снегопада и порывистого ветра в некоторых частях региона Северных равнин и Верхнего Среднего Запада.

В то время как большая часть Соединенных Штатов будет бороться с холодной и снежной погодой в течение следующих нескольких дней, на юге, напротив, могут наблюдаться рекордно высокие температуры воздуха.

Ожидается, что в Орландо температура воздуха прогреется до рекордного уровня плюс 32 градуса по Цельсию, в то время как в городе Биллингс, штат Монтана, температура воздуха упадет до минус 27 градусов по Цельсию.

Медленно движущийся шторм принес с собой в выходные проливные дожди в некоторые районы Калифорнии и снег на горы Сьерра-Невада. Во вторник снежная буря накрыла регион Великих равнин, включая Монтану и Дакоту.

Сообщается, что в среду шторм переместится на Верхний Средний Запад, Миннесоту и Висконсин.

С позднего вечера среды по четверг метель принесет в Новую Англию сильный снегопад и ледяной дождь. Ожидается сильный снегопад.

Затянувшийся шторм может также засыпать снегом всю Калифорнию. По словам климатолога Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Суэйна (Daniel Swain), почти все 39 миллионов жителей штата либо станут свидетелями такого редкого явления как, выпадение снега, либо смогут увидеть на этой неделе вершины близлежащих гор, покрытые снегом.

Власти в Миннеаполисе призвали жителей подготовиться к снежной погоде, которая ожидается в среду и четверг, попросив их убрать свои автомобили с улиц. В городе с населением 425 000 человек может выпасть до 20 дюймов снега, что станет максимальным показателем для февраля.

Погодные условия во вторник быстро ухудшились в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте. Синоптики предупредили, что из-за холодного ветра температура воздуха упадет до -25 градусов по Фаренгейту, что может вызвать обморожение открытых участков кожи всего за 30 минут.

Эксперты говорят, что растущая частота и интенсивность таких штормов, чередующихся с сильной жарой и засушливыми периодами, являются симптомами изменения климата.

Согласно данным PowerOutage.us, по состоянию на вторник не было зарегистрировано отключений электроэнергии.

Более 480 рейсов в Денвер, Миннеаполис и Солт-Лейк-Сити, штат Юта, были задержаны или отменены. Всего по состоянию на полдень вторника в США было задержано или отменено более 1300 рейсов, сообщает Flightaware.com.

Фото: reuters.com



