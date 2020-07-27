Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    На севере Сирии взорвался заряженный бомбой мотоцикл: 12 человек пострадали

    27 Июля 2020, 12:07

    ИДЛИБ. КАЗИНФОРМ - 12 человек, в основном дети, получили ранения в результате взрыва бомбы на мотоцикле в сирийском городе Идлибе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN Turk.

    «Мотоцикл со взрывчаткой подорвали неизвестные лица вечером в центре города. Пострадали 12 человек, преимущественно это дети», - говорится в сообщении.

    Гражданская группа защиты под названием «Белые каски» доставила их в близлежащие больницы. Граждане вокруг пытались потушить пламя своими средствами.

    Отмечается, что после инцидента в 23:00 в том же районе взорвалась звуковая бомба, вызвавшая панику.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    5,6 млрд евро для Сирии собрали доноры в ходе Брюссельской конференции
    Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
    В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы