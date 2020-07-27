На севере Сирии взорвался заряженный бомбой мотоцикл: 12 человек пострадали

ИДЛИБ. КАЗИНФОРМ - 12 человек, в основном дети, получили ранения в результате взрыва бомбы на мотоцикле в сирийском городе Идлибе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN Turk.

«Мотоцикл со взрывчаткой подорвали неизвестные лица вечером в центре города. Пострадали 12 человек, преимущественно это дети», - говорится в сообщении.

Гражданская группа защиты под названием «Белые каски» доставила их в близлежащие больницы. Граждане вокруг пытались потушить пламя своими средствами.

Отмечается, что после инцидента в 23:00 в том же районе взорвалась звуковая бомба, вызвавшая панику.