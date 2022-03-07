На севере морозы, на юге тепло – прогноз погоды на три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 8-10 марта опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В предстоящие дни, на северную половину территории Казахстана, будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха. В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до 15...25 градусов мороза. А западным и южным областям страны повезет больше – выход южного циклона принесет повышение температуры воздуха в дневные часы до 10...20 градусов тепла.