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    04:15, 09 Март 2022 | GMT +6

    На севере Казахстана ожидается похолодание, на юге - осадки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территорию Казахстана 9 марта окажет влияние холодный антициклон, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Однако фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы РК – пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на востоке с низовой метелью, туман, на западе – гололед, на юге – гроза.

    Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью и утром на юге области - туман, днем на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с. На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с. В горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с. На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем гололед. На севере Атырауской области ожидаются туман, гололед. На востоке Акмолинской, в горных и предгорных районах Алматинской, на севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, ночью и утром на западе, севере Карагандинской, на юге Кызылординской областях ожидается туман.


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