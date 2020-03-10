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На севере и востоке страны 10 марта прогнозируют осадки

10 Марта 2020 03:00
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На севере и востоке страны 10 марта прогнозируют осадки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть РК все так же будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», лишь на севере и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке – метель.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – местами туман.

В Павлодарской области ожидается местами низовая метель, туман, гололед, ночью – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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