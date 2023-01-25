Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    На севере ФРГ мужчина напал с ножом на пассажиров поезда

    25 Января 2023, 21:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения с ножом в пригородном поезде на севере Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Поезд следовал из города Киль в Гамбург. Нападение, как пишет издание Bild, произошло либо в самом поезде, либо на железнодорожном вокзале небольшого городка Брокштедт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Как заявил представитель полиции ФРГ, незадолго до прибытия на вокзал мужчина напал с ножом на пассажиров.

    На место промсшествия, как указывает издание, прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Большая часть железнодорожной станции оцеплена.


    Фото: www.bild.de

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Германия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Губернатор Калифорнии призывает ужесточить контроль над оборотом оружия после убийств в штате
    Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставку
    Более 17 тысяч чиновников сократят в Узбекистане
    23-летний сотрудник ТОО «Nova Цинк» погиб под завалом руды в Карагандинской области
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
    3 Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде
    4 Цены на социально значимые товары стабилизируют в Актобе
    5 Когда Елена Рыбакина сыграет в полуфинале Australian Open-2023
    Новости партнеров