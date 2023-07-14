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    На семь месяцев перенесли срок сдачи общежитий для студентов в СКО

    14 Июля 2023, 09:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске ввод в эксплуатацию двух общежитий для студентов местного вуза откладывается на семь месяцев. Их должны были сдать в декабре этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партиии Amanat, объекты посетили мажилисмены Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода. Они попытались разобраться, почему перенесли сроки сдачи объектов на август следующего года.

    По словам подрядчика, причиной задержки строительства является судебный процесс из-за оспаривания другим участником тендера и проблемы со сносом находящихся рядом частных домов. Соответственно, сети не могут вовремя подвести, что в свою очередь тормозит внутреннею отделку помещений.

    «Без тепла и воды объект не запустится. Мы получили не совсем удовлетворительный ответ от акимата Петропавловска о том, что надо выкупить три дома, находящихся рядом. Если в ноябре-декабре мы не подведем инфраструктуру, то ввод в эксплуатацию у подрядчика задержится еще на неопределённое время. Он не сможет в зимнее время проводить внутренние работы», - отметил Е. Мамбетов.

    Стоимость проекта – 5,5 млрд тенге. Общежития рассчитаны на 1200 мест. Подрядчиком выступает ТОО «Основание».

    Затянулось строительство и двух общежитий для колледжей. Их обещают все-таки сдать в этом году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Строительство Петропавловск
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