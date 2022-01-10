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    На сегодня риски для вкладчиков банков отсутствуют - финрегулятор

    10 Января 2022, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением режима чрезвычайного положения Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка информирует о текущей ситуации в банковском секторе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внешних коммуникаций АРРФР.

    Банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Активы банковского сектора на конец 2021 года составляли 36,7 трлн. тенге.

    Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов.

    Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн. тенге. Сегодня достаточность капитала банков более чем в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством.

    Высоколиквидные активы составили порядка 12,3 трлн. тенге или 33,4% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в 4 раза.

    В целях создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики, Национальный Банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности, включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Национального Банка.

    При необходимости, на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и своп на сроки до 3-х месяцев на Казахстанской фондовой бирже.

    На сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

    Агентство продолжит усиленный мониторинг ситуации в банковском секторе в целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг.

    Ранее сообщалось, какие меры предпринимает Нацбанк РК для обеспечения стабильности финансовой системы. Также Нацбанк РК сообщил об усилении мер финансового мониторинга.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика ЧП-2022
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