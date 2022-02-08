На счет ЕНПФ вернулось более 354 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде опубликовали статистику по использованию единовременных пенсионных выплат. Также озвучили сумму, которую казахстанцы вернули в ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего с 1 января прошлого года по 1 февраля текущего года казахстанцы сняли с пенсионных счетов 2,5 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,2 млн тенге. Около 782 тысяч заявлений связаны с улучшением жилищных условий. Больше всего заявлений направлено жителями Алматы (17,7%), Нур-Султана (13,5%) и Мангистауской области (12,0%).

За январь 2022 года было одобрено более 50 тысяч заявок на сумму 76,2 млрд тенге на улучшение жилищных условий. В среднем казахстанцы снимали порядка 1,5 млн тенге. В декабре прошлого года количество исполненных заявлений составило свыше 208 тысяч на сумму 413,1 млрд тенге. Средняя сумма изъятий была порядка 2 млн тенге.

Помимо этого, около 337,7 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков. Единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и по иным причинам. Из указанной суммы 17,3 млрд тенге было возвращено в январе 2022 года.

«Также ЕНПФ исполнено 159 591 заявление на лечение на общую сумму 143,4 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 16,5 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», - говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

С начала 2022 года от казахстанцев поступило более 21,2 тысяч заявлений на лечение. Сумма изъятий составила 18,2 млрд тенге, в среднем это 0,9 млн тенге на одно заявление. В декабре было исполнено 64,4 тысячи заявлений на 58,6 млрд тенге. Средняя сумма составила 0,9 млн тенге.