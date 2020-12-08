На сайте партии «ADAL» можно увидеть бюджет акиматов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 декабря в столице состоялся брифинг политической партии «ADAL». Представители партии ответили на самые популярные вопросы пользователей сайта Adalpartiyasy.kz. Также был презентован новый сервис сайта, передает МИА «Казинформ».

В ходе брифинга представители партии «ADAL» рассказали о процессах совершенствования сервисов многофункционального сайта партии, возможностях, которые предоставляет ресурс. Презентацию обновленного сайта провел экономический эксперт, член политсовета партии «ADAL» Ануар Керембаев, который рассказал о 6 сервисах сайта:

• «Проблемы Вашего региона». Дает возможность увидеть самые актуальные проблемы региона. Кроме того, каждый местный житель сможет проголосовать за актуальность той или иной проблемы, или же написать о своей – той, что на сайте еще не упомянута. В дальнейшем все обращения будут отправляться напрямую к региональному представителю партии.

• «Поиск работы». После заполнения анкеты, пользователю будет предложена работа по его специфике. Если же подходящей работы не найдется, региональный представитель партии сам передаст данные человека в органы занятости. Также партия может оказать помощь с точки зрения регистрации в качестве безработного и получении пособия.

• «Бизнес-идеи для Вашего региона». Эксперты партии проанализировали потребности регионов и собрали перечень ниш для бизнеса каждого региона РК. Пользователи, желающие открыть свой бизнес, тут же могут бесплатно скачать базовый бизнес-план, который можно доработать с помощью региональных представителей партии.

• «Социальные лифты». Этот сервис создан для помощи малообеспеченным семьям. Здесь пользователи получат возможность попросить представителей партии подобрать учебное заведение для их детей. Также здесь можно запросить необходимую помощь: место в общежитии, возможность бесплатного обучения и т.д. Региональный представитель сразу же узнает об означенной проблеме и поможет ее решить.

• «Adal-bagdar». Этот сервис поможет родителям выбрать будущую профессию для своего ребенка. Кроме того, на сервисе представлена информация по 694 специальностям, 500 профессиограмм с детальным описанием профессии, особенности работы и т.д.

• «Информационно-аналитическая система ADAL». Этот сервис представляет из себя интерактивную карту Казахстана и предлагает взглянуть на свою страну по-новому. АИС ADAL позволяет каждому жителю страны получить информацию о своем населенном пункте, о его проблемах, перспективах развития, масштабах безработицы, основных источников доходов населения. Для бизнеса сервис предоставляет информацию об основных потребностях предприятий, об уровне загруженности местных предприятий и актуальных товарах, в которых нуждается регион.

Ануар Керембаев рассказал о работе каждого сервиса сайта. Так например, в сервисе «Проблемы вашего региона» каждый гражданин страны может увидеть бюджет своего региона или района, и понять, на что он тратится.

В свою очередь, член политсовета партии «ADAL» Олжас Ордабаев отметил, что сайт – это не просто информационная площадка, а ресурс, созданный с целью помочь людям.

«Это не сайт визитка. Это - целая эко-система. За считанные секунды мы можем четко понимать какие проблемы есть у человека: с подачи заявки до момента обработки. Каждая ваша просьба, каждое заявление будет передано сотруднику нашего филиала с пометкой «задача для исполнения», - заявил Олжас Ордабаев.

Его поддержал член политсовета партии Максат Толыкбай.

«Это готовая платформа, пользуйтесь ею. Открытые ниши для бизнеса, важная аналитика, готовые бизнес-планы – все это на сайте можно получить совершенно бесплатно, а ведь за эту информацию многие платят деньги», - сказал Максат Толыкбай.

Также представители партии ответили на вопрос о гарантии безопасности данных пользователей сайта, и прояснили, для чего важна авторизация пользователя.

«Регистрация на сайте необходима для верификации запроса пользователя. Мы должны знать кто к нам обращается, из какого региона, и о какой именно проблеме он говорит. Во-вторых, мы должны давать обратную связь пользователю – информировать его о ходе рассмотрения заявления или жалобы. Относительно безопасности - мы берем обязательства по полной сохранности данных пользователя», - объяснил Олжас Ордабаев.

Как отметили в партии, сайт Adalpartiyasy.kz содержит информацию, основанную на аналитических исследованиях, данных Национального бюро статистики, рейтинга регионов и городов от Министерства национальной экономики РК. Посетив сайт, каждый пользователь сможет ознакомиться с ключевыми направлениями работы партии, узнать об актуальных социально-экономических вопросах развития страны, а также внести свой вклад в развитие страны.

С сервисами сайта можно ознакомиться по этой ссылке .

Внимание! Регистрация на сайте – не является обязательным действием для получения актуальной информации. Авторизация пользователя требуется для активного взаимодействия с данными и для обратной связи с пользователем. Ваши личные данные будут храниться в соответствии с Законодательством РК, и не будут переданы третьим лицам без Вашего позволения (Ваши данные, к примеру жалоба или заявление на получение пособия, будут переданы в ответственные органы только с Вашего позволения). Публичную оферту о личных данных можно изучить здесь .

Справка: в 2013 году в Казахстане была создана политическая партия «Бірлік». Председателем партии является Серик Султангали. 5 ноября 2020 года «Бірлік» сменила название на «ADAL» (каз. «адал» — «честность»). В составе членов политического совета партии:

Серик Султангали, Эльдар Жумагазиев, Ардак Назаров, Алина Аскарова, Максат Толыкбай, Алмасбек Садырбаев, Даулет Мукаев, Олжас Ордабаев, Игорь Шацкий, Лаура Маликова, Лаззат Чинкисбаева, Жигули Дайрабаев, Галымбек Жаксылыков, Акмарал Бекмурзаева, Нурлыбек Малелов, Гани Абадан.