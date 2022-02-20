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    На саммите ЕС-Африка обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

    20 Февраля 2022, 17:08

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе состоялся саммит лидеров Европейского Союза и Африки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На мероприятие прибыли порядка 80 руководителей стран Европы и Африки, которые два дня вели интенсивные дискуссии в нескольких областях.

    Одной из совместных тем стало совместное сотрудничество в борьбе с COVID-19. Только 11% населения Африки полностью вакцинированы против опасного коронавируса, поэтому Африка значительно отстает в борьбе с пандемией.

    Некоторые лидеры Африки обвиняют ЕС в нежелании отменить право интеллектуальной собственности на вакцины и другие продукты.

    «Речь идет о жизни миллионов людей, а не о прибыльности нескольких фармацевтических компаний», - отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Кристоф Лутундула, министр иностранных дел ДРК считает, что недопустимо, чтобы Африка постоянно находилась в конце очереди в доступе к лекарствам.

    «Пандемия требует международной солидарности, что подразумевает помощь, сотрудничество в области тестирования, лечения и особенно производства вакцин», - сказал африканский дипломат.

    Несмотря на европейские инвестиции в Африку для борьбы с COVID-19, а также пожертвования на вакцинацию, некоторые аналитики говорят, что пандемия выявила другую сторону отношений между двумя континентами. И организации гражданского общества настоятельно призывают к более тесному партнерству между Африкой и Европой, когда речь идет о здоровье большого по количеству населения Африканского континента.

    «Африканскую систему здравоохранения необходимо поддерживать, если мы хотим предотвратить эскалацию такого рода пандемии в мире. Поэтому, если мы не наладим необходимое партнерство, когда есть болезнь, она может распространиться повсюду», - настаивает Эдвин Ихуория, исполнительный директор по Африке ONE, неправительственной организации, которая борется с крайней бедностью на континенте.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, Африке необходимо в шесть раз увеличить количество прививок от коронавируса, чтобы к середине года достичь 70-процентной цели.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Африка Коронавирус в мире
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