На рынке жилья ожидается снижение цен - аналитик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В июле падения цен на рынке жилья из-за отмены популярной программы «Баспана-хит» не произошло, напротив – ажиотажный спрос спровоцировал существенный рост цен. Об этом сообщила независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным https://korter.kz/, на первичном рынке в июле цены показали значительное увеличение – 1,0% в Нур-Султане и 1,5% - в Алматы. Особенно бурно отреагировал вторичный рынок Алматы, показав сразу 3% прироста. Для сравнения на стабильном рынке среднемесячный прирост составляет 0,2-0,5%.

Максимальный прирост стоимости в Нур-Султане показал сегмент жилья бизнес-класса – 6,0%, в Алматы – сегменты комфорт и экономкласса – 7,9% и 5,0% соответственно.

«В итоге цены с начала 2021 года цены на первичном рынке жилья в Нур-Султане и Алматы выросли на 7,1% и 16,2% соответственно, на вторичном – 7,4% и 6,1% соответственно. При этом рост цен в сегментах эконом и комфорт-классов превысил 20%», - отметила Анна Шацкая.

Она считает, что основной предпосылкой к образованию «пузыря» на рынке жилья стало решение Правительства о возможности использования части пенсионных накоплений для приобретения жилья.

«С начала запуска программы ЕНПФ (январь текущего года) на рынок влилось около 1,6 трлн тенге, что могло обеспечить более четверти спроса на рынке жилья. Для сравнения, весь бюджет «Баспана-хит» составлял 600 млрд. Влияние пенсионных средств на рост цен могло быть еще сильнее, но сдерживающим фактором было и остается снижение реальных доходов населения. Помимо программы ЕНПФ высокие темпы роста цен обусловили льготные ипотечные программы со ставкой ниже ставки рефинансирования. Условия, когда доходность обычного банковского депозита перекрывает процент по ипотеке, являются привлекательными для инвестиций. А при отсутствии инструментов стерилизации льгот это провоцирует спекуляции на рынке. Стерилизация льгот – это контроль за тем, чтобы жилье, приобретенное по льготам, не возвращалось на рынок для перепродажи», - продолжает спикер.

Аналитик отметила, что удорожание жилья на 15-20% за полгода дает основание назвать ситуацию «пузырем». По ее словам, в ближайшие месяцы казахстанцы будут наблюдать медленное сдувание и стабилизацию цен. К этому есть следующие предпосылки:

- Спад ажиотажа и замедление потока средств ЕНПФ на рынок жилья;

- Завершение «Баспана-хит» и появление новых программ по более высоким ставкам;

- Снижение реальных доходов населения.

Таким образом, в ближайшие месяцы следует ожидать проседания и стабилизации цен на рынке жилья. Прогнозная модель, разработанная автором на основе Big data, показала, что при отсутствии альтернатив «Баспана-хит» в том же объеме цены на жилье могут сократиться на 10% в течение года.

Кроме того, Анна Шацкая рассказала и о цифровой ипотеке в РК. Это новый технологичный банковский сервис, позволяющий оформить и получить кредит без визита в банк. Все процедуры осуществляются через приложение в телефоне или компьютере от подачи заявки до осуществления расчетов.

Как правило, процедура получения займа по цифровой ипотеке состоит из следующих шагов:

- Прохождение биометрии (идентификация личности). Осуществляется по Ф.И.О., ИИН и фотографии;

- Подача кредитной заявки и предварительное решение банка. На этом шаге клиентом указывается желаемая сумма кредита, а банк проверяет кредитную историю и платежеспособность. После проверки банк дает предварительное решение по одобренной сумме и процентной ставке. При этом решение выдается за считанные минуты и не требует информации и оценки приобретаемой недвижимости. Получить предварительное решение может любой желающий;

- Оценка приобретаемой недвижимости. Для получения окончательного решения клиентом заполняются данные о приобретаемой недвижимости. Оценка также проводится автоматически на основе специальных моделей, основанных на больших данных без привлечения оценщика. После прохождения процедуры оценки банк выдает окончательное решение по ипотеке. В случае если одобренной суммы не хватает, банк предлагает привлечь созаемщиков;

- Оформление договора и подписание документов. На этом этапе клиент выбирает из списка нотариуса, время и дату подписания документов. Сама процедура подписания происходит очно с присутствием всех сторон;

- Регистрация договора залога. Выдача суммы займа осуществляется после заключения договора купли-продажи и регистрации договора залога непосредственно на счет продавца.