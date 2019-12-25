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    На Рождество в Париже закрыты почти все линии метро, по всей Франции ограничено движение поездов

    25 Декабря 2019, 19:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за национальной забастовки закрыты почти все линии метро в Париже, а по всей стране ограничено движение поездов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на призыв президента Эмманюэля Макрона к профсоюзам объявить «рождественское перемирие», забастовка против пенсионной реформы продолжается.

    Национальный железнодорожный оператор Франции SNCF сообщил об отмене 30% скоростных поездов TGV. Также в среду работают только три из 10 высокоскоростных поездов бюджетной линии Ouigo.

    Существенные ограничения отмечаются в работе пригородных и региональных поездов.

    В Париже услуги на метро резко сокращены, и только две линии метро доступны. Остальные - полностью закрыты.

    Забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря. Президент Э. Макрон намерен заменить нынешнюю сложную пенсионную систему страны единой системой, основанной на баллах.

    Отметим, по статистике, каждый пятый француз путешествует во время рождественских каникул, в основном, чтобы навестить друзей и семью.

    Фото: www.eitb.eus

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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