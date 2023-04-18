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      Восточно-Казахстанская область

    На Риддерской ТЭЦ вновь произошла авария

    18 Апреля 2023, 12:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На Риддерской ТЭЦ в Восточно-Казахстанской области снова произошла авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации акимата города, в ночь на 18 апреля одна из котельных в теплоэлектроцентрали вышла из строя.

    «Котельная с высокой напряженностью вышла из строя. Незамедлительно мы подключили резервную котельную. Теперь температура в системе отопления будет постепенно повышаться», - говорится в сообщении.

    Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с жителями Риддера.

    «Сейчас в нашем доме нет тепла. На улице тоже резко похолодало. Хотим, чтобы поскорее дали тепло», - делится жительница города по имени Бакытгуль.

    Ранее сообщалось, что в Риддере зафиксирован самый высокий показатель случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы ТЭЦ
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