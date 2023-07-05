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    На решение социальных вопросов в Актюбинской области дополнительно выделили 8,3 млрд тенге

    5 Июля 2023, 18:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году дополнительно выделят средства на реализацию социально важных проектов на сумму в 8,3 млрд тенге. Вопросы уточнения областного бюджета, утверждения генплана Актобе были рассмотрены на сессии областного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе сессии были распределены уточненные поступления в бюджет в размере 8,3 млрд тенге.

    По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Нуржана Максатова, дополнительные поступления в бюджет были обеспечены за счет увеличения доходной части, экономии средств по итогам государственных закупок и т.д.

    По итогам рассмотрения заявок деньги будут направлены на реализацию социально-значимых проектов и мероприятий в сфере дорожного строительства, образования, здравоохранения, развитие инженерных коммуникаций.

    Аким области Ералы Тугжанов поблагодарил депутатов за поддержку бюджетных заявок администраторов бюджетных программ.

    «Средства будут направлены, в первую очередь, на решение социальных вопросов, волнующих население. За короткое время множество проблем решено, но еще больше актуальных вопросов предстоит решить. Для этого мы должны работать вместе», - подчеркнул аким Актюбинской области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Экономика
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