На решение социальных вопросов в Актюбинской области дополнительно выделили 8,3 млрд тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году дополнительно выделят средства на реализацию социально важных проектов на сумму в 8,3 млрд тенге. Вопросы уточнения областного бюджета, утверждения генплана Актобе были рассмотрены на сессии областного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе сессии были распределены уточненные поступления в бюджет в размере 8,3 млрд тенге.

По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Нуржана Максатова, дополнительные поступления в бюджет были обеспечены за счет увеличения доходной части, экономии средств по итогам государственных закупок и т.д.

По итогам рассмотрения заявок деньги будут направлены на реализацию социально-значимых проектов и мероприятий в сфере дорожного строительства, образования, здравоохранения, развитие инженерных коммуникаций.

Аким области Ералы Тугжанов поблагодарил депутатов за поддержку бюджетных заявок администраторов бюджетных программ.

«Средства будут направлены, в первую очередь, на решение социальных вопросов, волнующих население. За короткое время множество проблем решено, но еще больше актуальных вопросов предстоит решить. Для этого мы должны работать вместе», - подчеркнул аким Актюбинской области.