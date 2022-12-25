На решение социальных проблем направят большую часть бюджета Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –64,3 процента бюджетных средств Актюбинской области направят на решение актуальных социальных проблем. Об этом рассказал аким области Ералы Тугжанов на встрече с депутатами и председателем РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Толеубеком Мукашевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече были обсуждены вопросы поддержки и качественной реализации предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Т.Мукашев рассказал об основных направлениях предвыборной программы и акцентировал внимание депутатов на необходимости проведения эффективной работы по повышению качества жизни и благосостояния населения, поддержки социальной сферы.

«На расширенном заседании Правительства 12 декабря Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения. Утверждён план действий по реализации предвыборной программы. Качественная ее реализация – наша общая задача.

С учетом поручений Президента на сессии областного маслихата были обсуждены пути развития экономики нашего региона, улучшения условий жизни населения и сохранения стабильности. Утвержден бюджет на ближайшие 3 года, 64,3% бюджетных средств будет направлено на решение актуальных социальных проблем», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

На сегодня в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Принимается ряд конкретных мер по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства. 98% населения обеспечены чистой питьевой водой, 93,4% - природным газом. Отремонтировано 536 км дорог, по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии составит 72%.

Решаются экологические проблемы. Создано около 33 тысяч новых рабочих мест, из которых 48% - постоянные. Продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры социальной сферы. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию 4 врачебных амбулатории и 1 медпункт, в следующем – начнется строительство многопрофильных межрайонных больниц в Хромтауском, Мугалжарском, Шалкарском районах, в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» будет проведен капремонт и строительство 6 объектов на сумму 1,2 млрд тенге. В рамках нацпроекта «Модернизация здравоохранения на селе» в течение двух лет в 29 сельских населенных пунктах появятся современные объекты здравоохранения.

Также в Актюбинской области ведется строительство 14 общеобразовательных школ, еще 20 будут возведены в течение 3 лет в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

В ходе встречи было принято обращение депутатов маслихатов всех уровней по поддержке и реализации предвыборной программы Президента.



