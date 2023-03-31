На ремонт автодорог в Костанайской области направят свыше 50 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На проведение ремонта автодорог общего пользования в Костанайской области в текущем году выделено 52,3 млрд тенге. О проводимой работе по обеспечению безопасного движения транспортных средств в регионе, ремонте автодорог на брифинге сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат Сейдахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сеть автомобильных дорог местного значения Костанайской области самая протяженная в республике и составляет 7 523 км.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автодорогам общего пользования и улицам населённых пунктов, на проведение ремонтных работ в текущем году выделено 52,3 млрд тенге. Планируется отремонтировать 697 км автодорог общего пользования и 278 участков улиц населенных пунктов»,- сообщил Сейдахметов.

Также ведомством с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий вблизи населенных пунктов, на автодорогах областного значения практикуется установка макетов патрульных машин и домашнего скота.

«В рамках проводимой работы по регулированию движения тяжеловесных транспортных средств китайского производства, нагрузка на ось которых с грузом превышает установленные нормативы, управлением в текущем году запланировано устройство 1-го Аппаратно-программного комплекса «Система взвешивания и распознавания грузовых транспортных средств в движении» на участке автодороги областного значения Тобыл - Садчиковка - Сергеевка вблизи разрабатываемого карьера. Данные меры позволят сократить количество разрушений участков автодорог, вызванных бесконтрольным движением грузового транспорта, превышающего весовые параметры», - пояснили в ведомстве.

В текущем году на участках автодорог областного значения Узунколь - Сарыколь, Тобыл - Садчиковка - Сергеевка запланировано устройство уличного освещения внутри населенных пунктов.

Б. Сейдахметов отметил, что реализация данных проектов позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в темное время суток.