Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    На реконструкцию оросительных каналов выделено 5 млрд 34 млн тенге - сенатор

    3 Августа 2023, 15:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Жанболат Жоргенбаев в ходе своего визита в Алматинскую область ознакомился с работами по модернизации систем каналов Кегенского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Депутат акцентировал внимание на проблемах ирригационных систем в сельском хозяйстве, а также на необходимость комплексно проработать вопрос создания условий для фермеров. Кроме того, парламентарий затронул проблемы ирригационных систем в сельском хозяйстве в целом по республике, рассмотрел пути решения проблемы во взаимодействии с местными органами и органами исполнительной власти.

    «В связи с длительной эксплуатацией оросительных сетей и гидротехнических сооружений без реконструкции и капитального ремонта происходит их изнашивание, увеличивается расход воды при транспортировке, орошаемые земли не осваиваются в полной мере. Для решения этой проблемы из республиканского бюджета выделено 5 миллиардов 34 миллиона тенге на реконструкцию оросительных сетей»,-отметил сенатор.

    Депутат также ознакомился с состоянием оросительных каналов Райымбекского района и выслушал обращения водопользователей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Сенат Сельское хозяйство Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 220 млн кубометров поливной воды получит Жамбылская область
    Парламентарии Казахстана и Кыргызстана укрепляют сотрудничество
    В Минэнерго определили место под строительство АЭС
    Более 500 тысяч гектаров неиспользуемых земель выявили в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области