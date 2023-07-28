На ребенка в Усть-Каменогорске упал арт-объект

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В компании «Таза Оскемен» прокомментировали случай с падением качели на Арбате прямо на мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на yk.kz.

Эта подвесная конструкция является арт-объектом под названием «Серьги» и ее регулярно осматривают, - заверили в коммунальном предприятии.

Построен этот тобъект в виде подвесных конструкций с каменными кольцами в 2019 году в качестве элемента благоустройства пешеходной зоны.

«Арт-объект по своему конструктивному устройству как таковой детской качелей не является. Конструкция, элементы креплений и подвеса не предусматривают эксплуатацию в условиях интенсивного раскачивания и чрезмерного кручения, - сообщают в компании «Таза Оскемен» о конструкции, установленной в месте массового посещения, где постоянно много детей и подростков, которых трудно удержать от интенсивного раскачивания и кручения на всем, что может раскачиваться и крутиться.

В процессе эксплуатации арт-объект, при собственной большой массе, подвергается большим нагрузкам по причине ненадлежащего использования: на него взбираются по нескольку человек, активно раскачивая конструкцию», - отметили в «Таза Оскемен».

При таких обстоятельствах элементы крепления, представленные металлическими тросами, достаточно быстро перетираются и приходят в негодность. В профилактических целях контроль за состоянием арт-объекта производится регулярно, ремонт данной единицы производился менее недели назад.

«Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Факт зарегистрирован в органах полиции, по данному инциденту правоохранительными органами проводится соответствующая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе предприятия. Родителей призвали более пристально следить за поведением детей, «в особенности на городских пространствах, не предназначенных для детских игр», - отмечено в сообщении «Таза Оскемен».

Таким образом, чтобы не оказаться виноватыми в том что на кого-то снова упало каменное кольцо, устькаменогорцам следует помнить, что Арбат не предназначен для детских игр, а то, что выглядит как качели, ими не является.