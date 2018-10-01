На реализацию молодёжной политики в Костанае выделят дополнительные средства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства в каждом своем Послании особо выделяет значимую роль молодежи в развитии страны. О том, как отреагировала на Послание костанайская молодежь, рассказал председатель Костанайского областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Алибек Мухамеджанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь - это будущее государства. В своем Послании Елбасы объявил 2019-ый Годом молодежи. Это говорит о том, что государством уделяется огромное внимание молодому поколению, принимаются различные государственные программы, направленные на обеспечение благополучия и развития молодежи.

Мы, молодежь Казахстана, понимаем, что именно на нас сделана ставка. Темп динамичного развития страны, заданный Лидером нации, требует наличия образованных, талантливых, креативных молодых людей, способных достойно встретить самые сложные вызовы современного мира. Я считаю, что перед нами стоят следующие задачи: получить образование, устроиться на работу и создать собственную семью. При этом нам нужно быть конкурентоспособными и в то же время физически сильными. Сегодня все больше и больше молодых людей выбирают здоровый образ жизни», - считает Алибек Мухамеджанов.

Одним из важных аспектов Послания Елбасы является развитие доступного массового спорта посредством строительства 100 новых спортивных комплексов по всей стране.

Молодежь Костанайской области насчитывает 185 тыс человек, в регионе осуществляют деятельность 77 молодежных неправительственных организаций и 38 военно-патриотических клубов.

«Для реализации государственной молодежной политики в этом году было выделено 220 млн тенге. Так как предстоящий год объявлен Годом молодежи, просим регионы увеличить финансирование и активно вовлекать молодежь для участия во всех программах и проектах на всех уровнях, где она сможет проявить себя. Благодаря этому появятся новые молодежные лидеры, они возглавят неправительственные, волонтерские организации, предприятия, местные исполнительные, представительные и правоохранительные органы, учреждения образования и здравоохранения. Как сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев: «У Казахстана впереди много непокоренных вершин». Я считаю, что благодаря усилиям всей молодежи области для нас не будет непреодолимых высот!», - заключил жасотановец.

Аким области Архимед Мухамбетов в ходе актива по обсуждению Послания поручил рассмотреть возможность выделения отраслевому управлению и акиматам городов и районов дополнительных средств на реализацию молодежной политики.