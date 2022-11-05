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    На развитие науки планируется направлять 0,5% стоимости ремонта и строительства дорог – КаздорНИИ

    5 Ноября 2022, 11:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел второй отраслевой семинар для специалистов дорожной отрасли по вопросам изучения, внедрения и применения инновационных технологий в содержании и ремонте автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В приветственном обращении к участникам семинар-тренинга президент АО «КаздорНИИ» Арман Алибаева отметила, что перед Министерством индустрии и инфраструктурного развития Главой государства поставлена масштабная задача по повышению качества автомобильных дорог в Казахстане.

    В этой связи ученым дорожной отрасли поручено усилить работу по разработке, трансферу, апробированию и систематизации новых технологий, инновационных материалов и методов ремонта, строительства и проектирования автодорог и мостов.

    «Качество дорог во многом зависит от выбора стройматериалов. Поэтому КаздорНИИ разрабатывает «Единую базу новых технологий и дорожно-строительных материалов». В нее планируется вносить результаты лабораторного исследования проб из карьеров и апробирования новых технологий на опытных участках. Будут сформированы ГИС-карта карьеров, реестр дорожно-строительных материалов с качественными и количественными показателями их запасов, а также рейтинг новых технологий с рекомендациями по их применению в тех или иных климатических зонах страны», - сообщила Арман Алибаева.

    Она добавила, что при составлении ПСД строительства и ремонта дорог проектные организации будут обязаны включать дорожно-строительные материалы и технологии исключительно из Единой базы.

    Также из выступления спикера стало известно, что сейчас изучается вопрос о выделении 0,5% от стоимости строительно-монтажных работ на осуществление научной экспертизы проектов и развитие науки дорожной отрасли. Таким образом, будет отслеживаться применение новых технологий в проектах и на объектах строительства.

    В ходе очередного тематического семинара был охвачен широкий круг новых технологий и методов ремонта, восстановления и переработки асфальто,- цементобетонных покрытий. Спикеры рассказали об инновационных разработках в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог и опыте их применения на практике.

    По заверению организаторов, проведение аналогичных семинаров в ближайшей перспективе планируется во всех регионах Казахстана.

    Фото: gov.kz
    Алматы Наука Строительство Дороги МИИР РК
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