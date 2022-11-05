На развитие науки планируется направлять 0,5% стоимости ремонта и строительства дорог – КаздорНИИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел второй отраслевой семинар для специалистов дорожной отрасли по вопросам изучения, внедрения и применения инновационных технологий в содержании и ремонте автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В приветственном обращении к участникам семинар-тренинга президент АО «КаздорНИИ» Арман Алибаева отметила, что перед Министерством индустрии и инфраструктурного развития Главой государства поставлена масштабная задача по повышению качества автомобильных дорог в Казахстане.

В этой связи ученым дорожной отрасли поручено усилить работу по разработке, трансферу, апробированию и систематизации новых технологий, инновационных материалов и методов ремонта, строительства и проектирования автодорог и мостов.

«Качество дорог во многом зависит от выбора стройматериалов. Поэтому КаздорНИИ разрабатывает «Единую базу новых технологий и дорожно-строительных материалов». В нее планируется вносить результаты лабораторного исследования проб из карьеров и апробирования новых технологий на опытных участках. Будут сформированы ГИС-карта карьеров, реестр дорожно-строительных материалов с качественными и количественными показателями их запасов, а также рейтинг новых технологий с рекомендациями по их применению в тех или иных климатических зонах страны», - сообщила Арман Алибаева.

Она добавила, что при составлении ПСД строительства и ремонта дорог проектные организации будут обязаны включать дорожно-строительные материалы и технологии исключительно из Единой базы.

Также из выступления спикера стало известно, что сейчас изучается вопрос о выделении 0,5% от стоимости строительно-монтажных работ на осуществление научной экспертизы проектов и развитие науки дорожной отрасли. Таким образом, будет отслеживаться применение новых технологий в проектах и на объектах строительства.

В ходе очередного тематического семинара был охвачен широкий круг новых технологий и методов ремонта, восстановления и переработки асфальто,- цементобетонных покрытий. Спикеры рассказали об инновационных разработках в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог и опыте их применения на практике.

По заверению организаторов, проведение аналогичных семинаров в ближайшей перспективе планируется во всех регионах Казахстана.

Фото: gov.kz