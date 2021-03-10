На работу – в национальной одежде: челлендж к Наурызу запустили акмолинские госслужащие

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приходить на работу в национальной одежде призвали чиновников региона накануне Наурыза. Своеобразный челлендж запустили сотрудники управления культуры, архивов и документации Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь некоторые чиновники Акмолинской области будут приходить на работу в камзолах и чапанах, доставшихся им от прадедов и прабабушек. В преддверии празднования национального праздника Наурыз такой челлендж запустили сотрудники управления культуры, архивов и документации Акмолинской области и передали эстафету управлению внутренней политики региона и коллективу местного телеканала «Кокше».

«С целью популяризации национальной одежды, привития молодежи уважения ко всем традициям и обрядам мы объявили этот челлендж. На работу теперь каждый день будем ходить в таких красивых казахских чапанах и камзолах. У каждого в семье дома есть такая одежда – кому-то досталась от бабушки или от дедушки», - поделилась руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Челлендж будет проходить до самого праздника и завершится, по словам организаторов, 22 марта.

Пока к ношению национальной одежды подключились сотрудники самого ведомства, на днях к ним присоединятся библиотеки и дома культуры региона. К концу недели акция должна охватить все районы Акмолинской области.