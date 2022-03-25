На пяти участках республиканских трасс ограничено движение транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пяти участках трасс республиканского значения ограничено движение транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, из-за снегопада, метели и плохой видимости остаются закрытыми:

Акмолинская область:

с 24.03.2022 г. 18.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. г.Державинск-гр.Костанайской области.

Карагандинская область:

С 22.03.2022 г. 07.30 ч. «Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр.Костанайской области.

С 24.03.2022 г. 11.45 ч. «Екатеринбург-Алматы» км. 1473-1505, уч.Севера восточный обход

Костанайская область:

С 22.03.2022 г. 07.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

С 24.03.2022 г. в 18:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской области.

«С 24.03.2022 г. в 18:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Сейчас последствия непогоды устраняют более 600 единиц спецтехники и 1100 дорожных рабочих. Напомним, что общее количество ограничений с 19.03 по 25.03 - 112 раз, в том числе: Павлодарская область - 27, Акмолинская область - 29, ВКО - 13, Караганда - 23, Мангистау - 1, Костанай - 7, Актобе - 10, СКО - 2. Затрачено 5 500 кубометров противогололедного материала», -сообщили в пресс-службе АО «НК КазАвтоЖол».

Работы по зимнему содержанию продолжаются в усиленном режиме.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.