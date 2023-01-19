На пути к мечте – молодой казахстанский стартапер выиграл конкурс и запустил свой бизнес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 25-летний продавец одежды из Алматы Бауыржан Алтай выиграл 1 млн тенге в рамках проекта «Школа электронной коммерции» и запустил свой стартап, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле прошлого года я увидел рекламу о школе E-Commerce («Школа электронной коммерции») о курсе на конкурсной основе, победитель которого получает 1 млн тенге в виде помощи для стартап-проектов. Я как раз планировал запустить вое дело в сфере медиа-контента, увидев пост, понял – это мой шанс. На тот момент я работал продавцом в магазине одежды, а по условиям конкурса должен был вывести свой бизнес в онлайн-сферу, но у меня не было бизнеса. И я, позвонив администратору, уточнил, могу ли я сделать сайт для магазина, где работаю. Я создал сайт, который и помог мне выиграть этот конкурс», - сказал Бауржан Алтай в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Он решил направить выигранные средства на развитие своих навыков для запуска собственного бизнеса.

«В случае выигрыша я изначально планировал направить средства на развитие навыков, и я большую их часть потратил на обучение, пройдя курсы. Я иду в направлении сферы метавселенной, но чтобы прийти к этому, нужны дополнительные знания, я понял, что мне их не хватает, к примеру в элементарном графическом дизайне. Я прошел эти курсы, а теперь плавно иду к тому, чтобы полноценно выучить программы, связанные с 3D», - отметил спикер.

«Но даже с этими знаниями, которые есть у меня уже сейчас, я заключил два контракта на предоставление дизайнерских услуг, создание сайтов и креатива для социальных сетей. Даже в этой сфере можно создать компанию и набирать сотрудников. Я берусь за проекты в этом направлении и набираю сотрудников. Но параллельно буду дальше развивать свои навыки в сфере 3D», - добавил Б. Алтай.



