На проверку безопасности водохозяйственных объектов в РК потратят 653 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В этом году только на проверку безопасности водохозяйственных объектов в стране будет потрачено 653 млн тенге. Такие данные привел Премьер-Министр Алихан Смаилов в ответе на вопрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собственник водохозяйственных систем и сооружений или эксплуатирующее лицо ежегодно проводит многофакторное обследование водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности», — написал Премьер-министр в ответе на запрос депутатов Сената.

А водохозяйственные системы и сооружения, находящиеся в эксплуатации до 25 лет, независимо от их состояния, подвергаются многофакторному обследованию с оценкой их прочности один раз в 5 лет.

«Для определения состояния гидротехнических сооружений и оценки их безопасности на 2023 год предусмотрены расходы из республиканского бюджета в сумме 653 млн тенге, в том числе на проведение многофакторного обследования водохозяйственных систем и сооружений по Восточно- Казахстанской области 28 млн тенге», — добавил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Казводхоз проводит ревизию всех водохозяйственных объектов на предмет их состояния для дальнейшей подачи воды. С 2024 года предприятие планирует установить новый тариф на подачу воды. На предприятии рассчитывают, что средний тариф на подачу воды составит 3,8 тенге за кубометр воды, а для сельхозпроизводителей – 1,8 тенге.