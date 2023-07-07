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    На проверку безопасности водохозяйственных объектов в РК потратят 653 млн тенге

    7 Июля 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В этом году только на проверку безопасности водохозяйственных объектов в стране будет потрачено 653 млн тенге. Такие данные привел Премьер-Министр Алихан Смаилов в ответе на вопрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Собственник водохозяйственных систем и сооружений или эксплуатирующее лицо ежегодно проводит многофакторное обследование водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности», — написал Премьер-министр в ответе на запрос депутатов Сената.

    А водохозяйственные системы и сооружения, находящиеся в эксплуатации до 25 лет, независимо от их состояния, подвергаются многофакторному обследованию с оценкой их прочности один раз в 5 лет.

    «Для определения состояния гидротехнических сооружений и оценки их безопасности на 2023 год предусмотрены расходы из республиканского бюджета в сумме 653 млн тенге, в том числе на проведение многофакторного обследования водохозяйственных систем и сооружений по Восточно- Казахстанской области 28 млн тенге», — добавил Алихан Смаилов.

    Ранее сообщалось, что Казводхоз проводит ревизию всех водохозяйственных объектов на предмет их состояния для дальнейшей подачи воды. С 2024 года предприятие планирует установить новый тариф на подачу воды. На предприятии рассчитывают, что средний тариф на подачу воды составит 3,8 тенге за кубометр воды, а для сельхозпроизводителей – 1,8 тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК Алматинская область Минсельхоз Вода
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