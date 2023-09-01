Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    На протекающую крышу школы пожаловались родители в Петропавловске

    1 Сентября 2023, 22:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях жители Петропавловска распространяют видео из школы города с протекающей крышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Родители детей, посещающих школу №17 города Петропавловска, разместили кадры с ведрами на полу. По словам автора видео, на четвертом этаже учебного заведения случился потоп. С прохудившейся крыши льется вода. В комментариях родители утверждают, что картину с выстроенными в линию ведрами наблюдали сегодня, 1 сентября. По их словам, ремонт крыши требуется давно.

    В отделе образования города Петропавловска утверждают, что размещенное видео снято ранее.

    «Соответствующие ремонтные работы в данной организации образования проведены летом текущего года. Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, прошло в штатном режиме. В настоящее время договор от 24.07.2023 года N86 на разработку ПСД на проведение капитального ремонта кровли школы заключён», - прокомментировали в госоргане.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автомобили тонут в Семее
    Почти сутки искали пропавших грибников в области Абай
    Камаз снес ограждение на дамбе в Петропавловске
    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей МФСА
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков