На протекающую крышу школы пожаловались родители в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях жители Петропавловска распространяют видео из школы города с протекающей крышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители детей, посещающих школу №17 города Петропавловска, разместили кадры с ведрами на полу. По словам автора видео, на четвертом этаже учебного заведения случился потоп. С прохудившейся крыши льется вода. В комментариях родители утверждают, что картину с выстроенными в линию ведрами наблюдали сегодня, 1 сентября. По их словам, ремонт крыши требуется давно.

В отделе образования города Петропавловска утверждают, что размещенное видео снято ранее.

«Соответствующие ремонтные работы в данной организации образования проведены летом текущего года. Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, прошло в штатном режиме. В настоящее время договор от 24.07.2023 года N86 на разработку ПСД на проведение капитального ремонта кровли школы заключён», - прокомментировали в госоргане.