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    На проспекте Аль-Фараби в Алматы начинается ремонт завершающего участка

    15 Августа 2023, 04:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по проспекту Аль-Фараби, по южной стороне проезжей части, дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от Достык до Дулати, асфальтобетонное покрытие уложено и открыто движение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями.

    При благоприятных погодных условиях с 23:00 часов 14 августа до 06:00 часов 16 августа планируется отремонтировать завершающий участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от Дулати до Аскарова. Движение на данном участке будет временно ограничено. По перекрытым участкам будет организовано транспортное движение через съезды и по кольцевым движениям улиц Мустафина и Торайгырова.

    Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции.

    Кроме того, в связи с ремонтом на данном участке вносятся временные изменения в схемы движения следующих маршрутов на 15 августа:

    №34 - в северном направлении - начало с КП «А/С Арман» - разворот на ул. Жарокова - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

    №86 - в западном направлении - пр. Аль-фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. аль - Фараби - перенос К/П на остановочный пункт «А/ С Арман». В восточном направлении - начало с К/П «А/ С Арман» - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №28 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - далее по схеме. В южном направлении - начало с КП «ул. Биржана» - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №67 - в южном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

    №135 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №32 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №103 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

    №63 - в западном направлении - пр. аль - Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №119 - в южном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Аскарова - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

    №38 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - далее по схеме. В восточном направлении - без изменений;

    №15 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

    №98 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Рыскулбекова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Рыскулбекова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №121 - в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - разворот на ул. Розабакиева - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

    №211 - в южном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений.

    Ремонт дорожного покрытия на магистральных улицах в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70 градусов), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет.

    Ранее сообщалось о завершении среднего ремонта проезжей части проспекта Абая.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Дороги
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