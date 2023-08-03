На проспекте Абая в Алматы приступят к ремонту нового участка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На проспекте Абая в Алматы завершены работы по укладке полимерного асфальтобетона и открыто движение от Достык до Ауезова в западном направлении и от Тлендиева до Наурызбай батыра в восточном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Telegram-канала Almaty joly, теперь запланирован ремонт следующего участка.

С 23:00 часов 3 августа до 06:00 часов 5 августа по проспекту Абая от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева полностью перекроют движения по северной стороне проспекта.

Объезд будет осуществляться через улицы Ауэзова, Шевченко, Сатпаева, Жарокова, Гагарина, Розыбакиева.

Сквозное движение транспорта по улицам Ауэзова, Жарокова, Гагарина и Розыбакиева будет доступно.

Заезд-выезд с улицы Клочкова и улицы Радостовца в южном направлении на проспект Абая будет ограничен с 23:00 часов 3 августа до 06:00 часов 5 августа.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий будут задействованы три экипажа патрульной полиции.