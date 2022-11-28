На профессиональное обучение жителей пяти регионов Казахстана выделено 200 млн тенге

Группа компаний АО «Самрук-Қазына» оказала финансовую поддержку благотворительному проекту «Табысты отбасы». Инициатива направлена на решение проблем с доступностью мер господдержки для семей с низкими доходами.

«Для повышения благосостояния казахстанцев Национальный фонд «Самрук-Қазына» реализует множество социальных проектов. Яркое тому доказательство - проект «Табысты отбасы», который сегодня презентуют в Улытауском районе. Мы верим, что пилотный проект «Табысты отбасы» улучшит положение многодетных и малообеспеченных семей в Улытауской, Абайской, Жетысуйской, Туркестанской и Актюбинской областях, будет в значительной степени способствовать развитию профессиональных компетенций у молодежи и формированию предпринимательской среды», - отметил Айбол Болатбеков, руководитель Жезказганского городского филиала АО «Казпочта».

На проект от имени группы компаний «Самрук-Қазына» через фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» - единого оператора благотворительности - выделены средства в размере порядка 200 млн тенге. Предусматривается предоставление бизнес-техники на сумму 150 МРП каждому из 300 человек из списков, предоставленных местными исполнительными органами в 5 указанных регионах. Для обучения выбрано пять профессий: швейное дело, кулинария, салоны красоты, электромеханика и маркетинг в социальных сетях. Кроме того, после 1 месяца обучения наставники три месяца будут консультировать выпускников по вопросам бизнеса и производства.





«Мы рады, что деятельность фонда «Самрук-Қазына» не ограничивается поддержкой крупных городов и регионов, как иногда кажется. Проект «Табысты отбасы» ориентирован на малообеспеченные семьи, проживающие в сельской местности, и полностью соответствует задачам Главы государства. Простота и прозрачность проекта станет гарантией его доступности для групп населения, не охваченных мерами поддержки», - презентовала автор проекта Айжани Нурланова.

Новый проект стартует в пяти регионах, три из которых являются вновь созданными областями - Улытауская, Абайская и Жетысуйская.



