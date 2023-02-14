На проект «Ауыл аманаты» в Атырауской области выделили 1,5 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году в регионе будет реализован проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельхозникам будут выдаваться кредиты под 2,5 %. На эту программу выделили 1 млрд 504 млн тенге, сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Салауат Утегулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дальнейшего развития сельского хозяйства акиматом области будет реализована программа «Ауыл аманаты», в которой смогут принять участие кооперативы или личные подсобные хозяйства. Для них предусмотрены кредиты кооперативам на сумму 27 млн тенге, личным подсобным хозяйствам – до 8 млн тенге. Финансирование по программе осуществляется по нескольким направлениям – производство и переработка товаров в сфере аграрно-промышленного комплекса, увеличение поголовья скота, воспроизводство и производство сельхозпродукции, строительство и обслуживание теплиц, а также создание кооперативов», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Салауат Утегулов.

По словам Салауата Утегулова, для получения средств заемщик должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Не должно быть просроченных платежей по другим кредитам. Также важно, чтобы не было задолженности перед органами государственных доходов, чтобы заемщик не был пенсионного возраста. Для получения кредита необходима гарантия. Кроме того, хозяйство должно быть готовым начать свою деятельность.

Срок льготных условий кредитования – до пяти лет, для проектов в сфере животноводства – семь лет. Размер номинального вознаграждения не превышает 2,5 % годовых.



