На проблему стихийных свалок обратил внимание Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.

Президент поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.

Кроме того, Президент обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.