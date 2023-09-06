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    11:52, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На проблему стихийных свалок обратил внимание Президент РК

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    Фото: akorda.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.

    Президент поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.

    Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.

    Кроме того, Президент обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.


    Теги:
    Экология Президент Казахстана Главная для mail.ru Президент
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