На проблемные вопросы молодежи ответил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с представителями молодежи. Глава региона сразу подчеркнул, что цель встречи - обсудить волнующие молодое поколение вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Сапаров отметил, что регион заинтересован в том, чтобы молодежь не уезжала из родного края. Для этого принимают максимально возможные меры, создают условия для обучения, развития, трудоустройства.

Первый вопрос, который задали главе региона - жилье для молодых, особенно в сельской местности. Присутствовавший на встрече руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов пояснил, что действует программа «С дипломом в село», в рамках которой выделяется подъемное пособие и бюджетный кредит на приобретение жилья.

Участвовать в ней могут специалисты социальной сферы, агропромышленного комплекса, госслужащие.

Волнует молодежь досуг детей в каникулярный период, получение грантов на реализацию бизнес-идей, льготное кредитование. Подняли ребята и тему оттока молодежи из сел.

«Вы знаете, что я объехал все районы. Да, есть отток, отрицательное сальдо миграции. Вижу, почему уезжают. Знаю о проблемах сел. Это и дороги, и водоснабжение, и транспортное сообщение. Все вопросы на контроле. Дал поручение акимам всех районов разработать план развития района. Все эти вопросы включили. Ежегодно увеличиваем финансирование на ремонт дорог и водоснабжение. У нас 635 населенных пунктов. Не за один год все вопросы решаются, но планы есть», - сказал А.Сапаров.

Что касается досуга молодежи в сельских населенных пунктах, аким области поручил разработать в домах культуры план мероприятий на каждый день.

«Дома культуры пустуют. Только праздники какие-то проводят. Отремонтировали их, они стоят закрытыми до выходных дней. Нужно разработать план мероприятий, чтобы дома культуры работали каждый день, и молодежь могла участвовать, кружки организовывать. Всем акимам районов поручаю. Рассмотрите вопрос показа фильмов в домах культуры, кто будет заниматься прокатом и прочее», - сказал А.Сапаров.

Глава региона подчеркнул, что встречи с молодежью должны проводиться не менее двух раз в год, чтобы оперативно решать возникающие проблемные вопросы.