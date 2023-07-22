Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    На премии «Urker» появятся две новые номинации: Лучший youtube канал и Лучший подкаст

    22 Июля 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом заявил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на I Международном форуме медиа и туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    «Известно, что сейчас в мировых медиа начался период пост-реальности, эпоха искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что информационная сфера должна соответствовать требованиям новой эпохи и переходить к новому качеству. Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», впервые принятом среди стран СНГ, урегулирует эту потребность и восполнит пробел», - сказал министр на форуме.

    Также Дархан Кыдырали отметил, что ведется определенная работа по развитию креативной индустрии в Казахстане.

    «В сентябре мы планируем совместить Astana Media Week, New Media Forum и телевизионную премию «Urker». В этом году на национальной премии «Urker» мы добавим две новые номинации: лучший youtube канал и лучший подкаст. Мы считаем, что это придаст импульс развитию отрасли и сблизит тюркский мир», - сказал Д. Кыдырали.

    Напомним, что предстоящие Astana Media Week, New Media форумы, а также Национальная премия в области печатной, радио, интернет журналистики «Urker-2023» состоятся уже этой осенью в Астане.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана СМИ МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 1200 работников КТЖ получили награды
    Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Растет интерес зарубежных СМИ к Казахстану
    Более 43 млрд тенге заработали казахстанские гостиницы за первые три месяца 2023 года
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау