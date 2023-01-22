На предстоящих выборах возможность конкурировать между собой получают активные деятели - Зарема Шаукенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, академик НАН РК Зарема Шаукенова озвучила общественное мнение на основе многолетних опросов касательно парламентской деятельности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О необходимости уравновешивания пропорциональной и мажоритарной систем, т. е. переходе к смешанной системе в нашей стране говорилось давно. На протяжении многих лет опросы общественного мнения показывали, что в иерархии органов, оказывающих влияние на принятие значимых политических решений, Парламент, как правило, занимает далеко не первую позицию. Депутаты Парламента, по мнению респондентов, слабо выполняют главную свою функцию – представление и защиту интересов того электората, который их избрал», - сказала Зарема Шаукенова корреспонденту Казинформа.

Анализируя динамику в деятельности Парламента РК, по ее словам, можно было наблюдать тенденцию к консервации Парламента.

«В футболе есть такой термин «сушить игру». Достаточно долгое время с нашим Парламентом происходило нечто похожее. Сила любого Парламента – в наличии профессионального депутатского корпуса. На первоначальных этапах становления казахстанского Парламента происходил с помощью высоко конкурентных выборов по одномандатным округам своеобразный естественный отбор весьма ярких персоналий, которые бы наиболее оптимально могли реализовать функции представительства и публичной политики в рамках Парламента. И то, что на предстоящих выборах возможность конкурировать между собой получают активные общественные и политические деятели, выдвигающиеся по мажоритарному принципу в одномандатных округах, принципиально важная новация электорального цикла», - отметила спикер.

Как подчеркнула З. Шаукенова, граждане с активной гражданской позицией получают возможность для избрания, чтобы представлять интересы своих избирателей - самых разных слоев населения в представительных органах власти, влияя на повестку и принятие решений.

«Национальная академия наук Республики Казахстан надеется на то, что среди них будет достаточно представлены и наши коллеги по научному цеху. Когда-то в уже ставшем далеком 1995 году преподаватель Актюбинского медицинского университета, доктор экономических наук, получивший известность благодаря своей активности в постперестроечные годы (избиравшийся депутатом Верховного Совета РК 12 и 13 созывов) стал первым председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Его имя навсегда вписано в историю казахстанского парламентаризма – Марат Турдыбекович Оспанов», - напомнила академик.

«Активность электората в первую очередь зависит от того, какие это выборы - первого или второго порядка. Парламентские выборы, как и президентские относятся к так называемому первому порядку. Ко второму - формирование менее значимых государственных учреждений. Естественно, в первом случае голосование проходит экспрессивно и отражает устойчивые предпочтения избирателей. При этом активность избирателей на президентских выборах, как правило, выше, чем на парламентских. Следует помнить и о том, что население в большинстве своем если и не равнодушно к политике, то, по крайней мере, предпочитает не углубляться в перипетии политической жизни. В этой связи следует отметить, что реальная политическая борьба, острые конкурентные схватки участников выборной кампании, как правило, проходят мимо основной массы населения. Положительное отношение большинства населения к предстоящим внеочередным парламентским выборам, фиксируемое в опросах общественного мнения, вызвано хорошим пониманием гражданами значения политических реформ. Несмотря на «прохладное» отношение к политике, население весьма хорошо осведомлено об изменениях Конституции. Само объявление досрочных парламентских выборов население склонно рассматривать сквозь призму прагматики, чтобы была реализована президентская формула - «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство», что в свою очередь является необходимым и важным условием построения «Справедливого Казахстана». Можно с уверенностью сказать, что руководствуясь этим главным мотивом, казахстанцы примут активное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты», - добавила З. Шаукенова.



