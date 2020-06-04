На предстоящих праймериз «Nur Otan» планируется онлайн-голосование – Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После изучения передового международного опыта и широкого внутрипартийного обсуждения, голосованием среди членов Политического совета партии «Nur Otan» приняты Правила проведения праймериз. Уже завтра они будут опубликованы на официальном сайте партии. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

Поздравив казахстанцев с Днем государственных символов, олицетворяющих Независимость, суверенитет и многовековую историю нашего народа, Бауыржан Байбек отметил, что лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении с 17 августа по 3 октября т.г. внутрипартийного отбора - праймериз.

- Это один из современных механизмов внутрипартийной демократии, являющийся важнейшим элементом объявленной Елбасы «перезагрузки» партии «Nur Otan». Основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней, - написал первый заместитель Председателя партии.

Бауыржан Байбек напомнил, что в прошлом году проводился в пилотном режиме отбор кандидатов в кадровый резерв «Nur Otan». Проект проводился в 14 городах и районах, различных по социально-экономическому развитию, количеству жителей и представленности социальных групп. Сформирован кадровый резерв из 10 тысяч партийцев. В ряды партии вступили порядка 20 тысяч человек.

- После активного изучения передового международного опыта и широкого внутрипартийного обсуждения, голосованием среди членов Политического совета партии приняты Правила проведения праймериз. Уже завтра они будут опубликованы на нашем официальном сайте.

На предстоящих праймериз с учётом современных трендов параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования, - отметил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

В ближайшее время начнется обучение для желающих участвовать во внутрипартийном отборе. Школой политического менеджмента будут организованы онлайн-семинары по навыкам коммуникаций, работе с избирателями, публичным выступлениям и многое другое.

Как отметил Лидер партии Н.А. Назарбаев, «в партийные списки должны войти представители разных слоев населения, авторитетные, пользующиеся доверием граждан соотечественники».

Обеспечение социального партийного лифта является одной из ключевых задач для нашей партии. Поэтому наряду с членами партии приглашаем всех неравнодушных, талантливых и креативных казахстанцев принять активное участие в предстоящих праймериз.

Напомним, 2 июня Елбасы принял первого заместителя Председателя партии «Nur Otan», в ходе встречи Бауыржана Байбек сообщил о том, что Правила праймериз утверждены с учетом квот для женщин и молодежи.