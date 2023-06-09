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    На правильном ли пути Евразия – что думают спикеры Международного форума Астана

    9 Июня 2023, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Достижение Целей устойчивого развития не должно приводить к ухудшению качества жизни населения. Таким мнением поделились спикеры панельной сессии «Евразия: на пути к устойчивому развитию» на Международном форуме Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе обсуждения участники попытались ответить на вопрос, в правильном направлении ли движется Евразия. Независимый директор национального управляющего холдинга «Байтерек» Мари Элен Берар высказалась о ситуации в Европе. По ее словам, иногда стремления по достижению целей устойчивого развития не дают запускать проекты, которые создали бы новые рабочие места и принесли бы деньги. Она привела в пример территорию французской Гвианы, покрытую лесами Амазонки и богатую золотом, где безработица составляет 30% активного населения. Бедные люди из Бразилии, Суринама добывают здесь золото незаконно с помощью небезопасных технологий.

    «Крупные компании обращались к французскому правительству - подойти ответственно к добыче золота. И это возможно. Но в стране очень агрессивные НПО, которые горят идеями о защите окружающей среды. Этот пример актуален и для других стран Европы. В Германии невозможно открыть новую добычу. В то время, как для аккумуляторов, для телефонов, нам нужны полезные ископаемые. Даже если у нас они есть, мы иногда не можем ими воспользоваться», - сказала она.

    Глава «Байтерека» Канат Шарлапаев уверен, что страны должны балансировать между достижением Целей устойчивого развития и социальными потребностями людей. По его словам, анализируя ситуацию с энергетическим дисбалансом и повышением инфляции в Европе, в компании вместе с европейскими коллегами пришли к выводу, что суммы «зеленого» перехода были недооценены.

    «Мы должны понимать последствия своих действий. Если вы будете заботиться об окружающей среде больше, чем о своем населении, то вряд ли добьетесь успеха. Вопрос в том, как нам найти путь правильного баланса. Мы говорим о том, что нам надо поддерживать Цели устойчивого развития, но мы должны думать и о том, чтобы регуляторные действия Правительства не влияли на снижение качества жизни», - добавил спикер.

    Вместе с тем, Мари Элен Берар отметила, что форум – это действительно международная площадка. Только на одной сессии спикеры – представители Израиля, Франции, Китая и Казахстана. Встреча важна не только благодаря тем темами, которые поднимаются, но и связям, которые создаются.

    Автор:

    Анеля Касымова

    НУХ "Байтерек" Международный форум Астана
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