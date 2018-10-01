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На повышение качества жизни восточноказастанцев выделены миллиарды тенге - Даниал Ахметов

17 Октября 2018 10:19 165
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На повышение качества жизни восточноказастанцев выделены миллиарды тенге - Даниал Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Основной акцент в одном из направлений Послания Президента РК  делается на повышение качества образования и здравоохранения. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе актива Зыряновского района, рассказал, что планируется сделать в этих сферах в ближайшее время, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в инфоцентре региона.

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Программа трёхъязычного образования продолжится еще на трехлетний период. На это из бюджета области будет выделяться ежегодно порядка 1 млрд. тенге. Особое внимание будет уделено обучению английскому языку учителей естественнонаучных дисциплин.

7 млрд. тенге планируется направить на повышение конкурентоспособности системы ТиПО. Для того чтобы ребята, осознанно выбравшие технические специальности учились в комфортных условиях, колледжи области будут оснащены современным оборудованием, техникой.

Также будет продолжена программа грантов. Как отметила завуч зыряновской средней школы № 6 Людмила Валовая, выпускники школ в этом году получили 12 грантов акима области для обучения и 20 бюджетных мест в колледжах.

Всего же в этом году из бюджета области выделены средства на 467 грантов акима области по востребованным специальностям. Отток выпускников в сравнении с 2016 годом уменьшился в 3 раза. Высшее образование стало более доступным.

Все полнокомплектные школы ВКО были оснащены IT-классами. Как заверил Даниал Ахметов, эта работа будет продолжена во всех школах региона.

В последующие годы также будет продолжать действовать программа обучения врачей. В текущем году  9 медицинских работников Зыряновска обучаются за рубежом, а в следующем году их станет в два раза больше. В течение трех лет ежегодное финансирование программы составит 1,2 млрд. тенге, в случае необходимости расходы будут удвоены и за весь период реализации программы составят 6 млрд. тенге.

Кроме того, в Зыряновске откроется роддом. На приобретение оборудования для родовспоможения, отвечающего всем стандартам, выделено 360 млн. тенге.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Акимат,
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Автор:

Людмила Малько

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