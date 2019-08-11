На пост президента в Тунисе претендуют 69 человек

ТУНИС. КАЗИНФОРМ - Количество кандидатов, претендующих на пост президента в Тунисе, вчера достигло 69 человек, всего за несколько часов до закрытия штаб-квартиры Независимого высшего органа по выборам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Monitor.

Первый вице-президент Ассамблеи представителей народаАбдельфаттах Муру, выдвинутый Движением Эннахда, и премьер-министр Юсеф Чахед,выдвинутый партией «Да здравствует Тунис», вчера утром представили своикандидатуры, передает агентство Франс Пресс (AFP).

Чахед заявил журналистам после представления своейкандидатуры, что он не уйдет в отставку из правительства, настаивая на том, что«те, кто хочет, чтобы я подал в отставку, хотят отложить выборы, а моя отставкаозначает отставку правительства».

71-летний Муру представил свою кандидатуру вместе слидером Движения Эннахда Рахедом Ганнуши. Он заявил журналистам, что, выдвигаясвою кандидатуру, он намеревается «служить стране».

Муру занял пост первого вице-президента Ассамблеипредставителей народа, сменив Мохамеда Эннасера, который был назначен временнымпрезидентом страны после смерти прежнего лидера Беджи Каида Эссебси 25 июля.

Министр обороны Абделькарим Збиди также выдвинул своюкандидатуру на президентские выборы при поддержке партии Nidaa Tounes. Збидичасто встречался с Эссебси перед его смертью и является одним из самыхизвестных возможных преемников президента.

Бизнесмен и деятель СМИ Набиль Каруи также представилсвою кандидатуру на выборах, пообещав защитить бедных, несмотря на то, что егообвиняют в отмывании денег.

Предвыборная агитация назначена на 2-13 сентября. Последня тишины избиратели пойдут на выборы 15 сентября. Предварительные результатыбудут объявлены 17 сентября в соответствии с предвыборной программой, которуюглава Независимого высшего органа по выборам Набиль Баффун представилжурналистам ранее.