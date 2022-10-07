На пост Президента РК выдвинута женщина-кандидат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден выдвинули в кандидаты на пост президента Республики Казахстан от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников», передает МИА «Казинформ».

7 октября 2022 года в Астане в здании Школы социальных работников, действующей на базе Казахстанского Швейцарско-Американского колледжа, состоялось Общее собрание Республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

В ходе мероприятия для достижения и продвижения целей и задач РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников», а также для озвучивания проблем и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в Президенты на внеочередные выборы Президента Республики Казахстан выдвинута Каракат Абден.

Абден Каракат Жаксылыккызы - мама 4 детей, известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, внештатный советник акима города Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Уроженка Акмолинской области Республики Казахстан, 1974 года рождения.

Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе более 10 лет в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Являлась депутатом маслихата города Астаны VI созыва.

Также является членом попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома.

Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего первого кандидата на внеочередные выборы Президента РК. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.

1 октября стало известно, что кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии стал Нурлан Ауесбаев.

Позже от РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» был выдвинут руководитель Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрам Кажыкен.

Сегодня стало известно, что ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы Президента Казахстана состоятся 20 ноября.

Фото: instagram.com/abdenkaraka



