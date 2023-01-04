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    На портале «Электронного правительства» появился новый сервис по сдаче декларации

    4 Января 2023, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализован новый функционал для представления налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    На портале «Электронного правительства» (е-gov.kz) во вкладке «Таможня и налоги», «Налогообложение», реализован функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.

    В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.

    В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, т.е. на первом этапе.

    Срок сдачи декларации:до 15 июля – на бумажном носителе, до 15 сентября – в электронном виде.

    Декларацию в электронном виде также можно сдать через «Кабинет налогоплательщика» и мобильное приложение «e-Salyq Аzamat».

    Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги.
    Минфин РК Цифровой Казахстан Налоги
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