На портале «Электронного правительства» появился новый сервис по сдаче декларации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализован новый функционал для представления налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

На портале «Электронного правительства» (е-gov.kz) во вкладке «Таможня и налоги», «Налогообложение», реализован функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.

В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.

В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, т.е. на первом этапе.

Срок сдачи декларации:до 15 июля – на бумажном носителе, до 15 сентября – в электронном виде.

Декларацию в электронном виде также можно сдать через «Кабинет налогоплательщика» и мобильное приложение «e-Salyq Аzamat».

Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги.



