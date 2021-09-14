На помощь Афганистану собрали более миллиарда долларов

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН высоко оценил финансовую поддержку Афганистана: по итогам конференции в Женеве доноры пообещали выделить на нужды афганцев более миллиарда долларов, почти в два раза больше, чем запросили в ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По словам главы ООН Антониу Гутерриша, выступившего на пресс-конференции по итогам конференции, встреча полностью оправдала ожидания. Во-первых, как с удовлетворением отметил он, в ее работе приняли участие 156 сторон, включая 96 стран-членов ООН, половина из которых была представлена на уровне министров, а также 33 международные и региональные организации и 22 НПО.

«Международное сообщество едино во мнении: сейчас надо мобилизовать все силы, чтобы оказать гуманитарную помощь народу Афганистана», – подчеркнул Гутерриш. Причем речь идет не только о чрезвычайной помощи – по словам главы ООН, необходимо поддержать афганскую экономику и помочь ей избежать коллапса. «Как вы знаете, существует огромная опасность (такого сценария), и в Афганистане катастрофически не хватает наличности», – добавил он.

Генсек ООН подтвердил, что ООН получила письменные обязательства от движения «Талибан» – два таких документа: в первом талибы гарантируют возможность осуществлять гуманитарные операции, а во втором – речь идет об обеспечении безопасности гумсотрудников. «Мы видим интерес к сотрудничеству с международным сообществом со стороны движения «Талибан», а это значит, что международное сообщество обладает рычагом влияния», – добавил Антониу Гутерриш.



